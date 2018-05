충북대 의대 졸업생 이아인씨 세계저명학술지에 논문 게재

‘Cell’지에 선천면역 관련 조절인자 연구 논문 실려

이아인씨.

(동양일보 이도근 기자) 충북대 의과대학 졸업생 이아인(28·사진·의학과 09학번)씨가 공동 1저자로 연구 투고한 논문이 세계적으로 저명한 의학학술지 ‘Cell’에 게재됐다.



이씨가 투고한 ‘IRF8 Regulates Transcription of Naips for NLRC4 Inflammasome Activation’는 체내 감염이나 조직손상 때의 선천면역체계와 관련한 연구 논문이다. 우리 몸이 병원체에 대응하는 기전, 또 그에 꼭 필요한 조절인자에 대해 한층 더 상세히 알 수 있다는 점에 의의가 있다.



이씨는 2009년 충북대 의과대학에 입학, 2015년 졸업했으며 현재 St. Jude Children's Research Hospital의 Department of Immunology에서 Graduate Research Assistant(Kanneganti Lab)로 근무 중이다. 이도근 기자

저작권자 © 동양일보 '이땅의 푸른 깃발' 무단전재 및 재배포 금지