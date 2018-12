세종예술고등학교, 2018년 1회 예술제 운영

세종예술고가 지난 19일부터 21일까지 교내에서 ⌜2018년 제1회 세종예술고 예술제⌟를 운영한다. 행사 기념식에서 세종예술고 학생들과 최교진 교육감(사진 왼쪽에서 2번째), 임진환 교장(사진 왼쪽에서 5번째)이 함께 케이크를 자르고 있다.

(동양일보 신서희 기자) 세종예술고등학교는 지난 19일부터 21일까지 교내에서 '2018년 1회 세종예술고 예술제'를 운영한다.



'2018년 1회 세종예술고 예술제'는 ‘세종에서 예술이 ‘꿈’트다‘라는 슬로건으로 학생들이 전공분야에서 지난 1년간 갈고 닦은 실력을 바탕으로 실용음악과, 음악과, 공연예술과, 미술과의 학과별 발표를 통해 기량을 향상하고 도전‧열정 정신을 함양하기 위해 추진됐다.



19일 실용음악과 연주회에서는 △사랑 그렇게 보내네 △Officially Missing You, Too △Who You Are △물감 △앙고라 등 보컬, 밴드 부문의 공연을 펼쳤다.



20일 음악과 연주회는 △한오백년 △동물의 사육제 △캐롤메들리 등 25현가야금앙상블, 피아노앙상블, 합창 부문 등 다양한 공연을 선보였다.



또한, 21일 공연예술과 발표회에서는 △Awake △What if △Sejong Arts Vibe 등 현대무용, 연극, 댄스 등의 공연을 선보일 예정이다.



19일부터 27일까지는 미술과의 한국화, 서양화, 디자인, 조소 등 작품전시회가 펼쳐질 예정이다.



임진환 교장은 “세종예술고의 첫 번째 예술제에서 멋진 공연과 전시회를선보인 학생들이 자랑스럽고, 이번 예술제가 다양한 꿈과 끼를 펼치는 기회가 됐길 바란다”고 말했다.



세종 신서희 기자

