(동양일보 신서희 기자) 세종시 2번째 '맘스 with 무비’ 행사 상영작으로 영화‘캡틴마블’이 선정됐다.



‘맘스 with 무비’ 행사는 오는 26일 오전 10시 종촌동 CGV 세종과 오전 11시 조치원읍 MEGABOX세종에서 진행된다.



‘캡틴마블’ 영화는 캡틴마블이 어떻게 능력을 얻게 됐고 어떻게 자라왔는지를 다룬 영화로, 1990년대의 미국을 시대적 배경으로 큰 반전과 액션을 느껴볼 수 있는 작품이다.



맘스 with 무비는 아이 동반여부와 상관없이 시민 누구나 참여가 가능하고 오는 25일까지 세종시건강가정·다문화가족지원센터 홈페이지(http://www.familynet.or.kr)를 통해 선착순으로 예매하면 된다.



상영 당일에는 영화관에서 예매 여부를 확인 후 표를 발급받아 입장하면 된다. 세종 신서희 기자

