공주대 7대 총장에 원성수 교수 임명

원성수 공주대학교 총장

(동양일보 유환권 기자) 2014년 3월 이후 공석이었던 공주대학교 7대 총장에 원성수(56·사진) 교수가 임명됐다.



정부는 31일 인문사회과학대학 행정학과 원성수 교수를 제7대 공주대학교 총장으로 임명했다고 밝혔다. 임기는 4년이다.



제7대 공주대 원성수 총장은 공주사대부고를 졸업하고 단국대학교 법정대학 지역개발학과를 졸업 한 후 The University of Akron 행정학 석사와 The university of Texas at Arlington 행정학 박사를 받고, 지난 2000년 3월에 공주대 행정학과 교수로 임명되어 재직하고 있다.



현재 보건복지부 자체평가위원, 국가보훈처 정부혁신 추진자문단 위원, 충청남도 교육청 공직자 윤리위원회 위원 등을 맡고 있다.



이 대학은 2014년 3월 투표를 통해 총장 임용후보자 1·2순위를 선출했지만, 박근혜 정부 당시 교육부가 임용 제청을 거부하면서 현재까지 총장 공석 상태가 이어져 왔다. 공주 유환권 기자

