(동양일보 서경석 기자) 충남도와 아산시가 주최하고 (재)아산문화재단이 주관하는 아산시민관악단의 기획 연주회 ‘Symphonic Jazz & Pops’가 14일 저녁 7시 30분, 아산시평생학습관 대극장에서 열린다.



이번 연주회는 클라리넷 연주자 송은숙과 메조 소프라노 김수빈, 트럼본 연주자 장석진의 협연 무대로, ‘Clarinet Concerto Philip Sparke’, ‘Sing Sing Sing, Killing Me Softly with His Song’ 등 연주된다.



아산문화재단은 이번 아산시민관악단 기획연주회를 통해 시민들과 함께 문화로 공감하는 자리가 되길 기대한다고 밝혔다.아산 서경석 기자





