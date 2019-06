‘충북미술의 대향연’ 44회 충북미술대전

수채화 대상 하정숙의 나비의 날개 위에

서예 대상 김세훈의 만해선사 시

서양화 대상 박민희의 라

민화 대상 양순희의 사계

문인화 대상 박근선의 중하소경

공예 대상 김진규의 내면시리즈

한국화 대상 신동순의 무제

(동양일보 박장미 기자) '44회 충청북도미술대전'이 청주예술의전당과 충북교육문화원에서 오는 24일까지 펼쳐진다.



한국화 부문 신동순 '무제', 서양화 부문 박민희 '라', 수채화 부문 하정숙 '나비의 날개 위에', 공예 부문 김진규 '내면시리즈', 서예 부문 김세훈 '만해선사 시', 문인화 부문 박근선 '중하소경', 민화 부문 양순희 '사계' 등 영예의 대상(충북도지사상)작 7점을 비롯한 수상작을 볼 수 있다. 특선 이상의 작품들은 27일부터 7월 3일까지는 영동군 지역순회전을 한다.



올해는 1부(서예, 문인화, 민화 부문), 2부(한국화, 서양화, 수채화, 조각, 공예, 디자인 부문) 등 9개 부문에서 총 633점이 출품돼 경연을 벌였다. 분야별 18명의 운영위원과 39명을 심사위원이 위촉돼 대상 7점, 최우수상 16점, 우수상 27점, 특선 95점, 입선 275점 등 총 420점을 가려냈다. 박장미 기자



●수상자 명단(특선까지)



-문인화 부문



△대상 박근선 ‘중하소경’ △최우수상 전연주 ‘수세미’ △최우수상 권현순 ‘목단과 닭’ △우수상 황미영 ‘백매’ △우수상 오예근 ‘파초와 국화’ △우수상 김상순 ‘대나무’ △특선 조규용 ‘서리맞고 꽃피우니’ △특선 홍민기 ‘연(연못에는)’ △특선 이재혁 ‘홍매화’ △특선 김영숙 ‘국화’ △특선 이연희 ‘연’ △특선 반명순 ‘국화’ △특선 전갑동 ‘실국’ △특선 권상욱 ‘묵죽’ △특선 권영순 ‘호랑이’ △특선 장현정 ‘매화와 오리’ △특선 임혜정 ‘파초와 대나무’ △특선 김선순 ‘포도’ △특선 서용부 ‘새우’ △특선 이예숙 ‘홍란’



-민화 부문



△대상 양순희 ‘사계·운행’ △최우수상 김정아 ‘봉황동’ △최우수상 장영란 ‘일월부상도’ △우수상 한선희 ‘어해도1’ △우수상 김춘열 ‘백학도’ △우수상 정향숙 ‘흉배도’ △특선 피정수 ‘연화도’ △특선 오승은 ‘괴석모란도’ △특선 신은화 ‘설화도’ △특선 김정효 ‘기명절지도(가리대)’, △특선 김영란 ‘신선도’ △특선 이봉애 ‘봉황도1’ △특선 황송희 ‘화조도1’ △특선 장숙희 ‘화병모란도’ △특선 이정순 ‘화조도’ △특선 심미나 ‘국선도’ △특선 김혜식 ‘야유풍속도’ △특선 이은일 ‘까치호랑이’ △한미연 ‘일월오봉도’ △특선 김승연 ‘수복도’ △특선 윤문숙 ‘송응도’



-서예 부문



△대상 김세훈 만해선사 시 △최우수상 이상덕 두보 시 '적우망천장작' △최우수상 연구형 주기도문 △최우수상 한미옥 얼음꽃 △우수상 김영주 그대를 여름날에 비할까 △우수상 오민숙 3.1 독립선언서 중에서 △우수상 조건희 사명자 시 '차군선운' △우수상 신광식 동계선생 시 '사귀음' △특선 차승기 중앙공원 △특선 김진규 諸城縣聞簫(제성현문소) △특선 권오원 齊居有懷(제거유회) △특선 이금자 순화 △특선 유신자 창하 △특선 박서준 다산 시 '유림만보' △특선 최숙희 하위량선생 시 △특선 이수희 제파산사 후선원 △특선 신희상 도합선생 시 △특선 신창수 양촌선생 시 △특선 장덕연 교연 △특선 정옥경 한우야명죽 △특선 이남숙 뇌천선생 시 △특선 김정교 에밀레가 운다 △특선 전한숙 오늘을 살아요



-서양화 부문



△대상 박민희 ‘라’ △최우수상 이상신 ‘지구 – 희망’ △최우수상 이동인 ‘解(해소)’ △우수상 안선애 ‘소통’ △우수상 김정숙 ‘또 다른 시선’ △우수상 유미연 ‘귀가’ △우수상 전은 ‘시간의 변화1’ △특선 이영숙 ‘꿈꾸는 겨울’ △특선 이우진 ‘수주팔봉을 보며’ △특선 최순자 ‘환타지1’ △특선 반향미 ‘연잎이 만드는 가을’ △특선 오순옥 ‘연꽃사랑’ △특선 전미애 ‘프로포즈’ △특선 정욱자 ‘인연’ △특선 김동희 ‘선물’ △특선 오혜정 ‘투영’ △특선 안영미 ‘까페에서’ △특선 김혜현 ‘같은 곳, 다른 생각’ △특선 김정수 ‘case – 100’ △특선 류태주 ‘벚꽃만찬’ △특선 조만호 ‘비오는 거리의 인상(빛의 산란)’ △특선 원미양 ‘시장에 가면’ △특선 안성분 ‘네팔여인’ △특선 정홍섭 ‘사색과 생각사이’



-한국화 부문



△대상 신동순 ‘무제’ △최우수상 이선미 ‘rain’ △최우수상 이용화 ‘꽃으로 스미다’ △우수상 박종순 ‘그리움’ △우수상 우명자 ‘겨울이야기’ △우수상 박진희 ‘동심’ △특선 장혜숙 ‘소낙비 변주곡’ △특선 임정선 ‘만추’ △특선 김연경 ‘조각구름 걸려있네’ △특선 서지원 ‘설악을 품다’ △특선 노병순 ‘사유’ △특선 백명자 ‘휴’ △특선 김연선 ‘죽림’ △특선 임용민 ‘silence’ △특선 박향옥 ‘다람쥐도 잠든 산하’ △특선 임문숙 ‘포근한 봄날’ △특선 이은경 ‘울름 대성당(For whom?),2019’ △특선 김정란 ‘메타...의 가을’ △특선 최민희 ‘13:00’ △특선 길나연 ‘얽히고 설켜 풀릴지가 문제이다.’



-조각·공예 부문



△대상 김진규 ‘내면시리즈’ △최우수상 안태균 ‘외로움’ △최우수상 김태균 ‘지배’ △우수상 노명호 ‘가온’ △우수상 이무겸 ‘마’ △우수상 전유순 ‘60개 서랍장’ △우수상 배미숙 ‘연출’ △우수상 이예솔 ‘능구(能久)’ △특선 박종현 ‘Freedom’ △특선 정유화 ‘靜(고요할 정)’ △특선 신수민 ‘naturally’ △특선 김수진 ‘미지의 성’ △특선 박진선 ‘천년세월’ △특선 류종호 ‘marlboro친구들’ △특선 이병일 ‘기다림’ △특선 최유민 ❛ _ ❜



-수채화·디자인 부문



△대상 하정숙 ‘나비의 날개 위에’ △최우수상 조성희 ‘자전거 수리 중 – 재생공간’ △최우수상 박정원 ‘Youth Live talk show campaign’ △최우수상 이유진 ‘산림파괴로 인해 서식지를 잃은 동물’ △우수상 이예빈 ‘urban playback project’ △손혜선 ‘zoom out / wake up / think big 1, 2, 3’ △이영은 ‘애국부인회 독립운동가 – 오광심/임정 요인들을 보살피다 독립운동가 – 정정화’ △우수상 석인숙 ‘세월의 흔적-수암골에서’ △우수상 고선덕 ‘세월의 계단’ △특선 신희숙 ‘유년의 추억’ △특선 조상희 ‘Being natural’ △특선 박희종 ‘산, 물 그리고 바위’ △특선 이규옥 ‘여정을 그리다’ △특선 서동숙 ‘사인암에 반하다’ △김해민 ‘plastic human’ △남화수 ‘중국발 미세먼지 디자인 포스터’ △김한샘 ‘춘천 막국수 축제’ △특선 한량경 ‘save us-polar bear’ △특선 안정연 ‘이판사판(개판)전 - 1, 2’

