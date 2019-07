충북대, 국제학술대회서 우수포스터 발표상

(동양일보 조석준 기자) 충북대는 축산·원예·식품공학부 식품공학전공 청야윈(CHENG YAYUN·사진·박사 2년·지도교수 한남수)씨가 지난 6월 17~20일 체코 프라하에서 열린 국제 프로바이오틱스 학회(이하IPC2019)에서 우수포스터 발표상을 받았다고 밝혔다.



중국유학생인 청야윈씨는 이번 학회에서 ‘스포로락토바실러스종(Sporolactobacillus sp.)의 전체세포를 이용한 페닐피루베이트(Phenylpyruvate)로부터의 페닐젖산(Phenyl lactic Acid) 생합성 및 D-젖산 탈 수소 효소의 특성(Phenyllactic Acid Biosynthesis from Phenylpyruvate by Using Whole Cells of Sporolactobacillus sp. and Characterization of its D-Lactate Dehydrogenase)’을 주제로 연구한 포스터를 발표해 상을 받았다.



또 스포로락토바실러스종(Sporolactobacillus sp.)의 페닐젖산 생산에 관해 최초로 수행된 연구로 전체 세포(whole cell)를 이용해 생체 전환 시스템(biotransformation system)을 최적화 하고 페닐젖산의 생산율을 개선했으며 페닐젖산의 생성 기작을 이해하기 위해 세 개의 D-젖산 탈 수소 효소 유전자를 발현율이 높은 대장균 (E.coli DE3 star)에서 복제하고 특성화했다.



‘프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 장내 세균총과 건강’ 이라는 주제로 개최된 IPC는 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 장 건강 및 장내 미생물에 초점을 맞춘 세계에서 가장 규모 있는 학술대회(scientific conference)로 매년 80여개국에서 500명의 주요 과학자들이 참석하고 있다. 조석준 기자

