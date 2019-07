청주대 석태현 학생, 국제학술대회 우수 논문상

(동양일보 조석준 기자) 청주대는 항공학부 항공기계공학전공 석태현 학생이 국제학술대회인 ‘International Conference on Advances in Aerospace and Mechanical Engineering 2019’에서 우수 논문상을 수상했다고 24일 밝혔다.(사진)



석태현 학생은 지난 9~12일 4일간 인천 송도컨벤시아에서 개최된 이번 학술대회에서 ‘Finite Element Model for Prediction of Bending Strength of Aircraft Reduction Gear Tooth’란 제목의 논문을 발표했다.



이 논문은 김태형 청주대 항공학부 항공기계공학전공 교수(책임저자)와 발표자인 석태현 학생, 공동저자인 이병호, 허석행 연구원(LIG넥스원(주))이 공동 연구를 수행한 결과물이다.



이 논문은 현재 국방과학연구소와 LIG넥스원(주)이 공동 개발하는 유무인 항공기용 감속기어의 굽힘 강도 특성을 실험 및 전산해석 기법을 이용해 설계의 유효성을 검증하였다는 점에서 그 우수성을 인정받았다. 김태형 교수 연구팀은 이 논문의 연구결과에 데이터를 추가한 후 곧 국제저명학술지에 논문을 투고할 계획이다.



김태형 교수는 “이번에 수상한 논문은 LIG넥스원(주) 연구진들과 공동으로 수행한 산학협동 연구과제의 성과물로서 모든 연구자들의 노력을 인정받아 기쁘고 앞으로도 기업에 도움이 되는 산학협동 연구에 적극적으로 참여하겠다”고 말했다.



청주대는 지난 5월 한국에너지기술연구원 제주 글로벌연구센터에서 개최된 한국에너지학회 춘계학술대회에서도 항공학부 항공기계공학전공 장용재 학생이 우수 논문상을 수상하는 등 연구생들의 열정적인 연구과제 참여가 이뤄지고 있다. 조석준 기자

저작권자 © 동양일보 '이땅의 푸른 깃발' 무단전재 및 재배포 금지