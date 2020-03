4.15총선 통합당 천안지역 후보들, 'ALL NEW 천안' 선언

"천안 제2 르네상스 시대 열겠다"

4.15총선 통합당 천안지역 출마자들이 합동기자회견을 열고 있다.<왼쪽부터 신범철, 박상돈, 이정만, 이창수 후보>

[동양일보 최재기 기자]4.15총선 미래통합당 천안지역 후보들이 23일 한 자리에 모여 'ALL NEW 천안' 구현을 선언했다.



박상돈 천안시장보궐선거 후보와 천안갑 신범철·천안을 이정만·천안병 이창수 후보는 이날 오전 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "대한민국은 지금 다시 일어서느냐 계속 주저앉느냐 결정되는 중차대한 기로에 서 있다"면서 "(이번 선거에서)현실을 무시하며 철저히 이념에만 경도된 문재인 정권을 심판해달라"고 호소했다.



후보들은 또 "도농 격차, 원도심 공동화, 미래 성장동력 부재, 불편한 대중교통, 열악한 교육 여건 등 천안발전의 정체를 경고하는 비상등이 곳곳에서 울리고 있다"며 "충남을 이끄는 도지사도, 천안을 대표하는 3명의 국회의원도, 천안 지역 도의원도 모두 민주당 일색인데, 잘한 것 하나 찾기 힘든 총체적 무능의 연속이었다"고 일갈했다.



이어 "미래통합당이 천안에서 승리하면 많은 것이 분명히 달라질 것이다"면서 "천안을 전면 개조하고 되살리는 All New 천안, 천안 부흥 제2의 르네상스 시대를 활짝 열어나가겠다"고 강조했다.



통합당 후보들은 천안지역 공약으로 디지털 혁신을 선도하는 테스트 베드, 4차산업 전진기지 육성, 따뜻한 복지 및 교육 환경 조성, 기업하기 좋은 도시 등을 제시했다.



통합당 충남도당은 천안시합동선거대책위원회를 구성해 천안에서 총선 승리를 이끈다는 전략이다. 천안 최재기 기자

















