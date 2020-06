위로와 희망의 메시지, 하모니에 담아

청주시립합창단 정기연주회‘ Music for Hope’

청주시립합창단이 60회 정기연주회 ‘Music For Hope’를 지난 11일 청주아트홀에서 공연했다.

[동양일보 김미나 기자]코로나19 시대, 위로와 희망의 메시지를 아름다운 하모니에 담아 공연한 청주시립합창단의 ‘뮤직 포 호프(Music For Hope)’가 큰 호응을 얻었다.



청주시립합창단 60회 정기연주회 ‘Music For Hope’가 지난 11일 청주아트홀 무대에 올랐다.



공연은 대중에게 친숙한 합창곡 ‘썸머타임(Summertime)’, ‘유라이즈미업(You raise me up)’, ‘우리의 사랑이 필요한 거죠’로 시작됐다.



이어 청주시립합창단 단원들의 명품보이스를 감상할 수 있는 델라쿠아 곡 ‘빌라네르(Villanelle)’, 우드 곡 ‘피카르디의 장미(Roses of Picardy)’, 베르디 명 오페라 ‘라 트라비아타’ 아리아 중 이중창 ‘파리를 떠나서(Parigi, O cara)’ 등의 무대가 이어졌다.



또 특별출연한 지역 대표 성악가 테너 강진모 씨가 이수인 곡 ‘내 맘의 강물’, 토스티 곡 ‘새벽은 빛으로 부터(L’alba separa dalla luce l’ombra)’를 선보였다. 하모니카의 매력을 감상할 수 있는 ‘아이빅 하모니카앙상블’의 공연도 펼쳐져 눈길을 끌었다.



마지막으로 희망의 메시지를 담은 합창곡 ‘청산에 살리라’, ‘상록수’, ‘투모로우(Tommrrow)’ 등이 대미를 장식, 큰 박수를 받았다.



차영회 청주시립합창단 예술감독 겸 상임지휘자는 “이번 공연은 코로나19로 힘든 시기에 시민에게 따뜻한 위로와 희망을 전할 합창곡들로 준비한 것”이라며 “앞으로도 합창으로 시민의 마음을 어루만질 수 있는 곡들로 준비하겠다”고 말했다. 김미나 기자





