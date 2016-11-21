Ç³ºÎÇÑ »ýÈ° ÀÎÇÁ¶ó °®Ãá ¾ÆÆÄÆ®

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Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÀÌ ¿À´Â 25ÀÏ ÃæºÏ Ã»ÁÖ½Ã Èï´ö±¸ °¡°æµ¿ 656¹øÁö ÀÏ¿ø¿¡ Áþ´Â ‘Ã»ÁÖ °¡°æ ¾ÆÀÌÆÄÅ©’ÀÇ °ßº»ÁÖÅÃÀ» °³°üÇÏ°í º»°Ý ºÐ¾ç¿¡ ³ª¼±´Ù. Ã»ÁÖ½ÃÀÇ ¼Õ²ÅÈ÷´Â ‘ºÎÃÌ’ °¡°æµ¿¿¡ 10¿©³â ¸¸¿¡ °ø±ÞµÇ´Â ½ÅÃà ¾ÆÆÄÆ®ÀÎµ¥´Ù ‘¾ÆÀÌÆÄÅ©’ÀÇ ºê·£µå ÆÄ¿ö°¡ ´õÇØÁø ¸¸Å Áö¿ª¹ÎµéÀÇ ¶ß°Å¿î È£ÀÀÀÌ ±â´ëµÈ´Ù.
´ÜÁö´Â ÁöÇÏ 2Ãþ(ºÎºÐ1°³Ãþ)~Áö»ó 29Ãþ, 7°³ µ¿, Àü¿ë¸éÀû 59~114§³, ÃÑ 905°¡±¸ ±Ô¸ð·Î Á¶¼ºµÈ´Ù. Àü¿ë¸éÀûº° °¡±¸¼ö´Â ¡â59§³ 240°¡±¸ ¡â72§³ 152°¡±¸ ¡â84§³ 413°¡±¸ ¡â98§³ 47°¡±¸ ¡â112§³ 41°¡±¸ ¡â114§³ 12°¡±¸·Î, ÀüÃ¼ÀÇ 89%°¡ Àü¿ë¸éÀû 84§³ ÀÌÇÏ Áß¼ÒÇüÀ¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
‘Ã»ÁÖ °¡°æ ¾ÆÀÌÆÄÅ©’°¡ µé¾î¼´Â °¡°æµ¿Àº ±³Åë·±³À°·»ýÈ°ÀÎÇÁ¶ó°¡ Àß °®ÃçÁ® Ã»ÁÖ½Ã ³»¿¡¼ ÁÖ°Å¼±È£µµ°¡ ¸Å¿ì ³ôÀº Áö¿ªÀÌ´Ù. ‘°¡°æ(Ê¢ÌØ)’ÀÌ¶ó´Â µ¿¸í¿¡¼ ¾Ë ¼ö ÀÖµí ¹«·æ»ê, ÆÈºÀ»êÀ» ºñ·ÔÇÑ Å©°í ÀÛÀº ³ìÁö°¡ ¸¹¾Æ ÁÖ°ÅÄèÀû¼º ¹× µµ½ÃÁ¶°æµµ ¶Ù¾î³ª´Ù. ‘°¡°æÈ«°ñµµ½Ã°³¹ß»ç¾÷’ÀÌ º»°Ý ÃßÁøµÇ¸é »ó¾÷½Ã¼³, °ø¿ø, ÁÖÂ÷Àå, µµ·Î µî ±â¹Ý½Ã¼³µéÀÌ È®ÃæµÅ »ýÈ°È¯°æÀº ´õ¿í ÁÁ¾ÆÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
‘Ã»ÁÖ °¡°æ ¾ÆÀÌÆÄÅ©’´Â ´ÜÁö µ¿ÃøÀ¸·Î Ã»ÁÖ Á¦2¼øÈ¯·Î°¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç, ÁßºÎ°í¼Óµµ·Î ¼Ã»ÁÖIC, °æºÎ°í¼Óµµ·Î Ã»ÁÖIC, ÃæºÏ¼± Ã»ÁÖ¿ª, KTX ¿À¼Û¿ª µî ¿©·¯ ±¤¿ª±³Åë¸ÁÀÌ ÀÎÁ¢ÇØ Àü±¹ °¢Áö¸¦ ½±°í ºü¸£°Ô ¿À°¥ ¼ö ÀÖ´Ù. Ã»ÁÖ°í¼Ó¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î, Ã»ÁÖ½Ã¿Ü¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î µîµµ °¡±õ´Ù.
±³À°È¯°æµµ ¿ì¼öÇÏ´Ù. °æ´öÃÊ, °æ´öÁß, ¼ÇöÁß, Ãæ´ë»ç´ëºÎ¼³Áß·°í µî µµº¸ °Å¸®¿¡ ¿ì¼ö ÇÐ±ºÀÌ ¹ÐÁýÇØ ÀÖ´Ù. È¨ÇÃ·¯½º, ·Ôµ¥¸¶Æ®, ÇÏÀÌ¸¶Æ®, CGV µî ¼îÇÎ·¹®È ½Ã¼³µµ Àß °®ÃçÁ³´Ù. ´ÜÁö ÁÖº¯À¸·Î °¡°æ°ø¿ø, °¨³ª¹«½Ç°ø¿ø µî ³ìÁö°¡ Ç³ºÎÇØ Å¹ Æ®ÀÎ Á¶¸Á°ú ÄèÀûÇÑ È¯°æµµ ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ÜÁö´Â ¿©·¯ »ê¾÷´ÜÁö¿¡ ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ¾î ¹èÈÄ¼ö¿ä°¡ Ç³ºÎÇÏ´Ù. ¸ÕÀú SKÇÏÀÌ´Ð½º, LGÈÇÐ, LS»êÀü, ÇØÅÂ, Á¤½ÄÇ° µîÀÌ ÀÔÁÖÇØ ÀÖ´Â Ã»ÁÖ»ê¾÷´ÜÁö¿Í Ã»ÁÖÅ×Å©³ëÆú¸®½º°¡ Â÷·® 10ºÐ °Å¸®¿¡ À§Ä¡ÇØ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù. ¶Ç Á÷¼±°Å¸® 9km ³»¿¡ ¿À¼Û»ý¸í°úÇÐ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö¿Í ¿À¼Û2»ý¸í°úÇÐÃ·´Ü»ê¾÷´ÜÁö°¡, ¾à 10km °Å¸®¿¡ ¿ÀÃ¢»ê¾÷´ÜÁö°¡ À§Ä¡ÇØ ±Ù·ÎÀÚ ¹× °ü°èÀÚµéÀÇ ¼ö¿ä°¡ »ó´çÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÀº ‘Ã»ÁÖ °¡°æ ¾ÆÀÌÆÄÅ©’¸¦ ÅëÇØ ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ ¼³°è¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¿ì¼± Àü¿ë¸éÀû 59~98§³ Àü °¡±¸¿Í 112§³AÅ¸ÀÔ¿¡ 4º£ÀÌ ±¸Á¶¸¦ Àû¿ëÇØ °ø°£È°¿ëµµ¸¦ ±Ø´ëÈÇß´Ù. Å¸ÀÔº°·Î ´ëÇü µå·¹½º·ë°ú ÁÖ¹æ ÆÒÆ®¸®, ¾ËÆÄ°ø°£ µîÀ» ±¸¼ºÇØ ¼ö³³ ¹× °ø°£È°¿ëµµ¸¦ Á¦°íÇß´Ù. µÎ ¼¼´ë°¡ ÇÔ²² °ÅÁÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çö°ü°ú ÁÖ¹æÀ» µû·Î ±¸¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 6º£ÀÌ·5·ë Æò¸éÀÇ Àü¿ë¸éÀû 112§³B¿Í 114§³µµ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù °¢±¤¹Þ´Â ¼¼´ëºÐ¸®Çü ÁÖÅÃÀÌ¶ó, ³» Áý ¸¶·Ã°ú ÀÓ´ë»ç¾÷À» ÇÔ²²ÇÏ·Á´Â ¼ö¿äÃþµé¿¡°Ô Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø Àü¸ÁÀÌ´Ù.
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¹®ÀÇ=¢Î043-239-7501.