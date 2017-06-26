27일 충주시, 한국가스공사 등 인사

인사
■MBC
▷신성장사업국 부국장 장혜영 ▷기획국 부국장 박상일
■충주시
◆4급 승진
▷회계과 김기성 ▷자원순환과 장상덕
■한국가스공사
◆전보 및 보임
▷지원본부장 박인환 ▷영업본부장 유종수 ▷생산본부장 김성모 ▷총무지원처장 김천수 ▷인사노무처장 박오근 ▷통합보안처장 김차중 ▷경기지역본부장 김정규 ▷강원지역본부장 박병선 ▷광주전남지역본부장 이동률 ▷대구경북지역본부장 홍성백 ▷경영협력실장 김병식 ▷경영협력실 경영공시팀장 임찬국 ▷재무처 자산관리팀장 김영석 ▷인사노무처 성과보상팀장 양기철 ▷인천기지본부 공정기술팀장 윤종운 ▷인천기지건설단 토건팀장 이상원 ▷삼척기지본부 안전환경팀장 박성수 ▷경기지역본부 설비운영팀장 이훈상 ▷경기지역본부 안전환경팀장 윤용태 ▷부산경남지역본부 설비보전팀장 이종복 ▷설비기술처 기술기준팀장 김기수 ▷재무처 재무기획팀장 배경석 ▷자원기술처 비전통가스기술팀장 오권택 ▷가스연구원장 이성민 ▷가스연구원 자원기술연구센터장 신창훈
박장미 기자 pjm8929@dynews.co.kr
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