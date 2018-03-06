µ¿¾çÄ®·³ / ¶±ÀÙÀÌ ½Ã¿øÂúÀº Á¤Ä¡ÀÎÀº °¡¶ó

|±è¿µÀÌ »ó¹«ÀÌ»ç °â ÆíÁý±¹Àå
µÉ¼ººÎ¸¥ ³ª¹«´Â ¶±ÀÙºÎÅÍ ¾Ë¾Æº»´Ù°í Çß´Ù. ´Þ¸® ¸»ÇÏ¸é Çª¼º±Í´Â ¶±ÀÙºÎÅÍ, Àß µÉ »ç¶÷Àº ¾î·ÈÀ» ¶§ºÎÅÍ ³²´Ù¸¥ µ¥°¡ ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
¼±°ÅÃ¶À» ¸Â¾Æ ÀÌ ‘¶±ÀÙºÎÅÍ’°¡ ¹®Á¦ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀ» Á¾Á¾ º¸°Ô µÈ´Ù. 4³â¸¶´Ù µÇÇ®ÀÌµÇ´Â ÀÌ·± Çö»ó¿¡ ±¹¹ÎµéÀº ½Ä»óÇØ ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ¹ýÀûÀ¸·Î ´Þ¸® Á¦ÀçÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾î Ãµ»ó À¯±ÇÀÚµéÀÇ ½ÉÆÇ¿¡ ±â´ë´Â ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
Á¤Ä¡ÀÎÀº ¸ð¸§Áö±â ±¹¹ÎÀ» Çàº¹ÇÏ°í Æí¾ÈÇÏ°Ô ÇØ ÁÖ´Â °Ô ÀÇ¹«´Ù. ¾î¶»°Ô ÇÏ¸é ±¹¹ÎµéÀ» ºÒ¾ÈÇÏ°Ô ¸¸µéÁö ¾Ê°í Àß »ì ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ Áà¾ß ÇÏ³ª °í¹ÎÇÏ°í ¶Ç °í¹ÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±×·± Á¤Ä¡ÀÎÀÌ¶ó¸é ¼±¼ö(àÔâ¦) Á¦ÇÑ¾øÀÌ Á¾½Å(ðûãó) Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î Ãß¾Ó¹Þ¾Æµµ µÈ´Ù.
±×·¯±â À§ÇØ¼± ¿ì¼± ÀÎ°£ µÊµÊÀÌ°¡ Áö±ØÈ÷ Á¤»óÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ±× ÀÎ°£ µÊµÊÀÌ°¡ ¹Ù·Î ¶±ÀÙÀÌ´Ù. Á¤»óº¸´Ù ³ªÀº ¶±ÀÙÀÌ¸é ´õÇÒ ³ªÀ§ ¾øÁö¸¸ ¿äÁò °°Àº ¾Æ»ç¸® Á¤Ä¡ÆÇ¿¡¼ ±×Àú º¸Åë ¼öÁØÀÇ ¶±ÀÙÀÌ¸é ±×°ÍÀ¸·Î Á·ÇÏ´Ù.
ÀÌ´ç Àú´ç ¿Ô´Ù °¬´Ù ÇÏ´Â Ã¶»õ Á¤Ä¡ÀÎÀÌ³ª ½ÅÀÇ¸¦ Àú¹ö¸®´Â Á¤Ä¡ÀÎµé, ±×Áß¿¡¼µµ Á¤Ä¡½ÅÀÎµéÀº ¶±ÀÙÀ» Àß °¡²Ù´Âµ¥ ½Å°æÀ» ½á¾ß ÇÑ´Ù.
±×·³¿¡µµ ¿ì¸®´Â ÃÖ±Ù µé¾î ´«À» ÀÇ½ÉÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Â ±¤°æÀ» °è¼ÓÇØ¼ ¸ñ°ÝÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 1¿ù¸¸ ÇØµµ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ÃæºÏµµÁö»ç ¼±°Å¿¡ µµÀüÇß´ø ½Å¿ëÇÑ¾¾°¡ ¸çÄ¥ Àü µ¹¿¬ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀ¸·Î ¿Å°Ü°¬´Ù. ±×´Â ÀÔ´ç ÀÌÆ±³¯ÀÎ 6ÀÏ ÃæºÏµµÁö»ç ¿¹ºñÈÄº¸ µî·ÏÀ» ¸¶ÃÆ´Ù. ‘ÀÏÀÚ¸® Æ¯º°µµ(Ô³)¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¸ç ÀÇ¿åÀ» ºÒ»ì¶ú´ø ±×°¡ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ¿¹ºñÈÄº¸µî·ÏÀ» ¹Ì·ï ¿Â ±î´ßÀÌ ºñ·Î¼Ò ¹àÇôÁø ¼ÀÀÌ´Ù.
±×ÀÇ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÀÔ´çÀº ÃÖ¼ÒÇÑ ÃæºÏ´ç ÀÔÀå¿¡¼ º¼ ¶§, ÅëÇÕ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¶ßÁö ¾Ê´Â ´çÀÇ Á¸Àç°¨À» ¼ö¸é À§·Î ¶°¿À¸£°Ô ÇÏ´Â ¿øÃµÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç °³ÀÎÀûÀ¸·Ð ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡ ÀÖ¾îºÃÀÚ ÈÄº¸°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³·´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ÈÄº¸¸¦ º¸ÀåÇØ ÁÙ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ ´õ ¸Å·ÂÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ´©ÀÌ ÁÁ°í ¸ÅºÎ ÁÁÀº °ÝÀÌ´Ù.
±×·±µ¥ ÀÌ°ÍÀº ¾îµð±îÁö³ª ±×µé¸¸ÀÇ °è»êÀÏ »Ó À¯±ÇÀÚµéÀº ½ÅÀÇ¸¦ Çå½ÅÂ¦Ã³·³ ³»´øÁø ±×¸¦ °ö°Ô º¸Áö´Â ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù.
½Å¿ëÇÑÀº ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ¶§ Àå°ü±ÞÀÎ Ã»¿Í´ëÃ»³âÀ§¿øÀå(2014~2015³â)À¸·Î ÇÈ¾÷µÉ¶§±îÁö´Â °íÇâÀÎ Ã»ÁÖ¿¡¼µµ Àß ¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº ÀÎ¹°ÀÌ¾ú´Ù. 20´ë ÃÑ¼±¶§ Ã»ÁÖÈï´ö±¸¿¡ Ãâ¸¶ÇÏ¸é¼ ±×³ª¸¶ ÀÌ¸§ÀÌ ¾Ë·ÁÁ³°í Áö³ÇØ ´ë¼±¶§ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÅë·É °æ¼±¿¡ Âü¿©ÇÑ Àü·ÂÀÌ ÀÖÀ» »ÓÀÌ´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ¼öÇýÀÚÀÌ¸é¼ ¹Ú±ÙÇý Å°Áî´Ù.
±×ÀÇ ÀÔ´ç¿¡ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ À¯ÀÏÇÑ ÃæºÏµµÀÇ¿øÀÎ ÀÓÇå°æ Ã»ÁÖ½ÃÀå¿¹ºñÈÄº¸°¡ ¹Ý¹ßÇÏ°í ³ª¼± °ÍÀº ´ç¿¬ÇÏ´Ù. ±×´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃæºÏÁö»ç Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÑÁö ¾ó¸¶³ª µÆ´Ù°í ¼Õ¹Ù´Ú µÚÁýµí ´çÀ» ¹Ù²Ù°í °øÃµÀ» °Å¸ÓÁå °Ô »õÁ¤Ä¡³Ä¸ç ÀÌ´Â ÀÚ±âºÎÁ¤ÀÌÀÚ Á¤Ä¡¼î, Àú±ÞÇÑ ÄÚ¹Ìµð¶ó°í ºñ³Çß´Ù.
ÃæÁÖ½ÃÀåÀ» ³ë¸®´Â ÀÌ¾ð±¸ Àü ÃæºÏµµÀÇÈ¸ÀÇÀåµµ ¼î¸¦ º¸¿©Áá´Ù. ±×´Â Áö³ 5ÀÏ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Å»´çÀ» ¿¹°í¤ÔÇß´Ù°¡ µ¹¿¬ Ãë¼ÒÇß´Ù. Ç×°£¿¡¼± ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀ¸·Î ¿Å°Ü ½ÃÀå¿¡ µµÀüÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â Àü¸ÁÀÌ ³ª¿Ô°í, ´ç³»ÀÇ ¼³µæ°ú ¹Ý¹ß¿¡ ºÎµúÃÄ Å»´ç°áÇàÀ» À¯º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±×µµ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼Ò¼ÓÀ¸·Î 10´ë Àü¹Ý±â µµÀÇÈ¸ÀÇÀåÀ» Áö³»´Â ÇýÅÃÀ» ºÃ´Ù. ¾ó¸¶ Àü¿¡´Â ¹ÎÁÖ´ç ÂÊ¿¡ ÀÔ´çÀ» Å¸ÁøÇß´Ù°¡ °ÅÀý´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Á¤Ä¡¿¡ ¹ßÀ» µé¿©³õÀ¸¸é °ú°Å ¸ð½Ã´ø ¾î¸¥À» Áþ¹â´Â ÇàÅÂ ¿ª½Ã ÀÔÁÙ¿¡ ¿À¸£³»¸°´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¹Ú°æ±¹ ÃæºÏÁö»ç¿¹ºñÈÄº¸´Â ÀÌ¿øÁ¾ Àü Ã»¿Í´ëºñ¼½ÇÀå(Àü ÃæºÏµµÁö»ç)¿¡ ´ëÇÑ Åº¿ø¼¿¡ ¼¸íÀ» °ÅºÎÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. ¹°·Ð ÁË°¡ ÀÖÀ¸¸é Ã³¹ú¹Þ¾Æ¾ß µÈ´Ù°í »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¼¸íÀ» ÇÏ°í ¾ÈÇÏ°í´Â ÀÚÀ¯´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ Àü Áö»ç¿Í ¹Ú ¿¹ºñÈÄº¸¿ÍÀÇ °ü°è¸¦ ¿ª»êÇÏ¸é ´äÀº ³ª¿Â´Ù. ÀÌ Àü Áö»ç°¡ 9³â µ¿¾È ÃæºÏÁö»ç¸¦ ÇÒ ¶§ ±×´Â °úÀå, ±¹ÀåÀ» Çß´Ù. ÀÏºÎ·¯ Åº¿ø¼¸¦ Ã£¾Æ ¼¸íÀº ¾Ê´õ¶óµµ ´«¾Õ¿¡ ³»¹Ì´Â Åº¿ø¼¸¦ ¿Ü¸éÇÑ °ÍÀº À¢¸¸ÇÑ °½ÉÀåÀÌ ¾Æ´Ï¸é ¸øÇÑ´Ù. ±×´Â ÃæºÏÁö»ç Ãâ¸¶¼±¾ðÀ» ÇÒ ¶§µµ ÃæºÏµµÁ¤ÀÌ Æ÷±â¿Í ÁÂÃÊ, ¼îÀÇ ¿¬¼ÓÀÌ¾ú´Ù°í ºñ³Çß´Ù. ±×´Â ¹Î¼±5±â ÃÊ¹Ý 2³â2°³¿ùµ¿¾È ÇàÁ¤ºÎÁö»ç·Î¼ ÀÌ½ÃÁ¾ Áö»ç ¹Ø¿¡¼ ±Ù¹«Çß´Ù. Âü¸ð·Î¼ 25%ÀÇ ÁöºÐÀ» °¡Áø ±×°¡ ‘ÀÌ½ÃÁ¾ ÃæºÏÈ£’°¡ Àß³µµç, ¸ø³µµç ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇÏ´Ù´Â °ÍÀº ´©±¸º¸´Ù Àß ¾Ë °ÍÀÌ´Ù. ¾Æ¹«¸® ¼±°Å°¡ »ó´ë¸¦ ¹â°í ³Ñ¾î°¡¾ß ÇÏ´Â Ã³ÀýÇÑ ½Î¿òÆÇÀÌ¶ó ÇØµµ ÀÎ°£À¸·Î¼ÀÇ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¿¹ÀÇ¿Í ½ÅÀÇ±îÁö ¹â¾Æ¼¾ß µÇ°Ú´Â°¡.
±è¿µÀÌ ÆíÁý»ó¹« kye3679@dynews.co.kr
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