¾ÈÈñÁ¤ Ãæ³²Áö»ç ÀÚÀüÀû ¿¡¼¼ÀÌ '¾ÈÈñÁ¤ÀÇ ÇÔ²², Çõ¸í' Ãâ°£

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Á¤·¡¼ö ±âÀÚ  |  raesu1971@dynews.co.kr
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  18:50:55
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   

(µ¿¾çÀÏº¸ Á¤·¡¼ö ±âÀÚ) ¾ÈÈñÁ¤ Ãæ³²Áö»ç°¡ ÀÚÀüÀû ¼º°ÝÀÇ Àú¼­ÀÎ '¾ÈÈñÁ¤ÀÇ ÇÔ²², Çõ¸í'(¿õÁøÁö½ÄÇÏ¿ì½º)À» Æì³Â´Ù.

ÀÌ Ã¥Àº 2008³â '´ã±ÝÁú', 2010³â '247¸íÀÇ ´ëÅë·É', 2013³â '»ê´Ù´Â °ÍÀº ²÷ÀÓ¾ø´Â ½ÃÀÛÀÔ´Ï´Ù', Áö³­´Þ 'ÄÝ¶óº¸³×ÀÌ¼Ç'¿¡ ÀÌÀº ´Ù¼¸¹øÂ° Ã¥À¸·Î ¾î¸° ½ÃÀýºÎÅÍ Ãæ³²Áö»ç·Î¼­ µµÁ¤À» ÀÌ²ø¸é¼­ ´À³¤ »ý°¢°ú °í¹Î µîÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.

Çõ¸íÀ» ²Þ²Ù¸ç ÇÐ±³¸¦ ¶°³­ ¿­¿©¼¸ »ì ¾î¸° ½ÃÀýºÎÅÍ »çÈ¸¿îµ¿°¡, Á¤Ä¡ ÈÄº¸»ý, °í ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Âü¸ð, Ãæ³²Áö»ç µîÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ´õ ³ªÀº ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ÀÌ·ç´Â °Ô ¼Ò¸ÁÀÌ¶ó´Â ÀÚ½ÅÀÇ °æÇè°ú »ý°¢ µîÀ» Àû¾ú´Ù.

¾È Áö»ç´Â Ã¥¿¡¼­ "¿­¿©¼¸¿¡ Çõ¸íÀ» ²Þ²Ù¸ç ½ÃÀÛÇÑ ±æÀ» ³ª´Â ¾ÆÁ÷µµ °È°í ÀÖ´Ù"¸ç "ºñ·Ï Çõ¸íÀÌ¶õ ´Ü¾î·Î ºÒ¸®Áö ¾Ê´õ¶óµµ ±× ±æ À§¿¡ ÀÖ¾î µçµçÇÏ´Ù. ³»°¡ ÀÌ·¸°Ô ÈûÀ» ¾òµí, ÀÌ Ã¥À» ÀÐÀº ºÐµé¿¡°Ôµµ ³»°¡ ÈûÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

260ÂÊ ºÐ·®ÀÇ Ã¥¿¡¼­ ¾È Áö»ç´Â Á÷¾÷ Á¤Ä¡ÀÎ, Çö½Ç Á¤Ä¡, ¿ì¸®ÀÇ ²Þ°ú °¡Ä¡, ´õ ³Ð°í ±íÀº ¹ÎÁÖÁÖÀÇ µî ³× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ÀÚ±â »ý°¢À» ¼­¼úÇß´Ù.

±×´Â ¸Þ¸£½º »çÅÂ ¶§ ÀÚ°¡°Ý¸® ´çÇÑ ºÐ¿¡°Ô ±¸È£Ç°À» Àü´ÞÇÏ·¯ °¬´õ´Ï '´õ ¾î·Á¿î »ç¶÷¿¡°Ô °®´Ù ÁÖ¶ó'°í ¸»ÇÑ ÁÖ¹ÎÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¼Ò°³ÇÑ µÚ "ÀÌ·¸°Ô ¿ì¸® Ãæ³²ÀÌ, ¿ì¸® ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ¸¸µé¾îÁ³±¸³ª ±ú´Þ¾Ò´Ù"¸ç "ÁÁÀº °ø¹«¿øÀÌ µÇ°í ½Í´Ù. 12Ã´ÀÇ ¹è¸¦ °®°íµµ ¿Ö±ºÀ» ÀÌ°Ü³½ ÀÌ¼ø½Å ºÎ´ëÃ³·³ À¯´ÉÇÑ Á¤ºÎ¸¦ ¸¸µé°í ½Í´Ù"°í Àû¾ú´Ù.

ÃâÆÇ»ç °ü°èÀÚ´Â "¾ÈÈñÁ¤ÀÌ Áö±Ý±îÁö ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ÇâÇØ °É¾î¿À¸é¼­ °Þ¾ú´ø ´«¹°°ú ¿ôÀ½ÀÌ ¿À·ÔÀÌ ³ì¾Æ ÀÖ´Ù"¸ç "±×°¡ ¾î¶² »ç¶÷ÀÎÁö Á¦´ë·Î ¾Ë°í ½Í´Ù¸é, ¾ÕÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡ ¾î¶² ¸®´õ°¡ ÇÊ¿äÇÑÁö °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é, ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ ±× ÀÇ¹®À» ÇØ¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÃâÆÇ»ç ÃøÀº ÀÌ³¯ºÎÅÍ ¿¹¾àÆÇ¸Å¿¡ µé¾î°¬°í ¿À´Â 23ÀÏºÎÅÍ ¼­Á¡¿¡ ¹èÆ÷µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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