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½ÂÀÎ 2016.11.21  19:53:19
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¹ý ¹®¾ÈÀÇ ÇØ¼®»ó ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ´Â ½ÇÁ¦·Î °°ÀÌ ±Ù¹«ÇÑ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ ¶æÇÑ´Ù°í º¸¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÎµ¥ ÀÌ ¶§ ÈÞÁ÷ÁßÀ¸·Î ÇöÀç ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº ÀüÀÓÀÚµµ ºñ±³´ë»óÀÚ°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö°¡ ¹®Á¦µË´Ï´Ù.

¹ý¿øÀÇ ÆÇ°á·Ê¿¡ ÀÇÇÏ¸é, “Â÷º°½ÃÁ¤ÀÇ ºñ±³´ë»óÀÚ¸¦ ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ±Ù¹«±â°£µ¿¾È ´çÇØ »ç¾÷ ¶Ç´Â »ç¾÷Àå¿¡¼­ ½ÇÁ¦·Î °°ÀÌ ±Ù¹«ÇÏ´Â ±Ù·ÎÀÚ¸¦ ¶æÇÑ´Ù°í ºÁ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ³ª, ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î ÀüÀÓÀÚ°¡ »ç¿ëÀÚ¿Í ±Ù·Î°ü°è¸¦ À¯ÁöÇÑ Ã¤ ÈÞÁ÷ÇÏ´Â µîÀÇ »çÀ¯·Î ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ°¡ ´ëÃ¼ÀÎ·ÂÀ¸·Î ÈÞÁ÷±â°£µ¿¾È µ¿ÀÏÇÑ ³»¿ëÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¤±ÔÁ÷À» ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ·Î ´ëÃ¼ÇØ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ ÀÓ±Ý µî¿¡¼­ ºÒ¸®ÇÑ Ã³¿ì¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀº ºÎ´çÇÏ°í À§ ±â°£Á¦¹ý ÀÔ¹ýÃëÁö¿¡µµ ¹ÝÇÏ¹Ç·Î ÀüÀÓÀÚ¸¦ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ·Î º¸¾Æ Â÷º°½ÃÁ¤ ¸í·ÉÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ºÁ¾ß ÇÑ´Ù.”¶ó°í ÆÇ½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù(¼­¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø 2016.7.15., ¼±°í 2016±¸ÇÕ51450 ÆÇ°á).

µû¶ó¼­ ÀÌ »ç¾È°ú °°ÀÌ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ°¡ ´ëÃ¼ÀÎ·ÂÀ¸·Î ÅõÀÔµÅ ÈÞÁ÷ÀÚ¿Í µ¿Á¾ ¶Ç´Â À¯»çÇÑ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â °æ¿ì ÈÞÁ÷ÁßÀÎ ÀüÀÓÀÚ¸¦ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ·Î º¸¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

 
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