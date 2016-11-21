[Áú¹®] ´ç»çÀÇ »ç¼¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÏ´ø 8±Þ Á÷¿ø A°¡ À°¾ÆÈÞÁ÷¿¡ µé¾î°¡ ÇØ´ç¾÷¹«¸¦ ´ëÃ¼¼öÇàÇÒ Á÷¿ø B¸¦ ±â°£Á¦·Î Ã¤¿ëÇÏ¿´À¸³ª, B´Â ÀüÀÓÀÚ A¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â »ç¼¼ö´çÀ» Áö±Þ¹ÞÁö ¸øÇÑ °ÍÀ» ÀÌÀ¯·Î Áö¹æ³ëµ¿À§¿øÈ¸¿¡ Â÷º°½ÃÁ¤À» ½ÅÃ»ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ·± °æ¿ì ÈÞÁ÷ÁßÀÎ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ Â÷º°½ÃÁ¤ÀÇ ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ·Î º¼ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?
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¹ý ¹®¾ÈÀÇ ÇØ¼®»ó ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ´Â ½ÇÁ¦·Î °°ÀÌ ±Ù¹«ÇÑ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ ¶æÇÑ´Ù°í º¸¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÎµ¥ ÀÌ ¶§ ÈÞÁ÷ÁßÀ¸·Î ÇöÀç ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº ÀüÀÓÀÚµµ ºñ±³´ë»óÀÚ°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö°¡ ¹®Á¦µË´Ï´Ù.
¹ý¿øÀÇ ÆÇ°á·Ê¿¡ ÀÇÇÏ¸é, “Â÷º°½ÃÁ¤ÀÇ ºñ±³´ë»óÀÚ¸¦ ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ±Ù¹«±â°£µ¿¾È ´çÇØ »ç¾÷ ¶Ç´Â »ç¾÷Àå¿¡¼ ½ÇÁ¦·Î °°ÀÌ ±Ù¹«ÇÏ´Â ±Ù·ÎÀÚ¸¦ ¶æÇÑ´Ù°í ºÁ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ³ª, ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î ÀüÀÓÀÚ°¡ »ç¿ëÀÚ¿Í ±Ù·Î°ü°è¸¦ À¯ÁöÇÑ Ã¤ ÈÞÁ÷ÇÏ´Â µîÀÇ »çÀ¯·Î ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ°¡ ´ëÃ¼ÀÎ·ÂÀ¸·Î ÈÞÁ÷±â°£µ¿¾È µ¿ÀÏÇÑ ³»¿ëÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¤±ÔÁ÷À» ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ·Î ´ëÃ¼ÇØ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ ÀÓ±Ý µî¿¡¼ ºÒ¸®ÇÑ Ã³¿ì¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀº ºÎ´çÇÏ°í À§ ±â°£Á¦¹ý ÀÔ¹ýÃëÁö¿¡µµ ¹ÝÇÏ¹Ç·Î ÀüÀÓÀÚ¸¦ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ·Î º¸¾Æ Â÷º°½ÃÁ¤ ¸í·ÉÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ºÁ¾ß ÇÑ´Ù.”¶ó°í ÆÇ½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù(¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø 2016.7.15., ¼±°í 2016±¸ÇÕ51450 ÆÇ°á).
µû¶ó¼ ÀÌ »ç¾È°ú °°ÀÌ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ°¡ ´ëÃ¼ÀÎ·ÂÀ¸·Î ÅõÀÔµÅ ÈÞÁ÷ÀÚ¿Í µ¿Á¾ ¶Ç´Â À¯»çÇÑ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â °æ¿ì ÈÞÁ÷ÁßÀÎ ÀüÀÓÀÚ¸¦ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀÇ ºñ±³´ë»ó ±Ù·ÎÀÚ·Î º¸¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.