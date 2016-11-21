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½ÂÀÎ 2016.11.21  20:32:26
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

(µ¿¾çÀÏº¸ ¹ÚÀå¹Ì ±âÀÚ) ÃæºÏ Ã»ÁÖ Ãâ»ýÀ¸·Î ¾Æµ¿¹®ÇÐ°¡, ½Ã³ª¸®¿ÀÀÛ°¡, Ä®·³´Ï½ºÆ® µî Àå¸£¸¦ ¶Ù¾î³Ñ¾î ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â °û¿µ¼®(63) ÀÛ°¡°¡ 3¹øÂ° »ê¹®Áý ‘Ã¢¹Û¿¡ ºÎ´Â ¹Ù¶÷’À» Æì³Â´Ù.

ÀÌ Ã¥¿¡ °üÂûÀÚÀÇ ½ÃÁ¡À¸·Î ´Ù¾çÇÑ »îµéÀ» ´ãÀº °û ÀÛ°¡´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÎ°£ ±º»óµéÀÌ º¸¿©ÁÖ´Â »îÀÇ ´Ü¸éÀ» ºÎÇ®¸®°Å³ª Ãà¼ÒÇÏÁö ¾Ê°í ´ã´ãÈ÷ ½á³»·Á°¡°í ÀÖ´Ù.

±×´Â ‘Ã¥¸Ó¸®¿¡’¿¡¼­ »ê¹®Áý ‘Ã¢¹Û¿¡ ºÎ´Â ¹Ù¶÷’Àº “¹« ¿³À» ºø´Â ¾î´À ÇÒ¸Ó´ÏÀÇ »î¿¡ ´ëÇÑ ÈÞ¸Õ ´ÙÅ¥ ¹æ¼Û ¿ø°í¸¦ ¾²¸é¼­ ½ÃÀÛÇÑ ´ÜÆíµé”ÀÌ¶ó°í ¹àÈ÷°í ÀÖ´Ù.

Ã¥Àº ¸ðµÎ ‘¿¬Áö ºû Çª¸¥ ¾ÆÄ§¿¡’, ‘Ã¢¹Û¿¡ ºÎ´Â ¹Ù¶÷’, ‘³ëÀ» ºñ³¤ ÇÏ´Ã¿¡’ µî ¸ðµÎ 3ºÎ·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖÀ¸¸ç °¢ ºÎ´Â 16~17ÆíÀÇ ´ÜÆíµé·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù.

±ÛµéÀº ½ÇÈ­¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÏ°í´Â ÀÖÁö¸¸ ½ÇÈ­¸¦ ±×´ëµµ ¿Å±ä °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. °û ÀÛ°¡´Â °øÅëÀûÀÎ ºÐ¸ð¸¦ °¡Áø ÀÌ¾ß±â Áß ÈÞ¸Ó´ÏÆ¼¸¦ »ì·Á ¿ì¸®°¡ »ì¾Æ¿Â Áú¹ÚÇÑ »îÀÇ ´Ü¸é°ú °íÅëÀ» °¡°¨¾øÀÌ ÀÌ¾ß±â ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

°û ÀÛ°¡´Â “´ëºÎºÐÀÇ ±Û°¨ÀÌ 40´ë Àü·ÈÄ¹ÝÀ» ¸Â´Â Áß³âÀÇ »ç¶û°ú ¹Ì¿ò, ³ª´®°ú ¹Ù¶÷, ¾îÂ¿ ¼ö ¾ø´Â ÀÌº°ÀÇ °£±ØÀ» ¼ÒÀç·Î ÇÏ°í ÀÖ¾î 20~30´ëÀÇ ½Ã°¢À¸·Î´Â ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ 60~70³â´ëÀÇ »óÈ²°ú »çÈ¸»óÀÌ ¾îÂ¼¸é ÁøºÎÇÏ°Ô ´À²¸Áú ¼öµµ ÀÖ´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ °¡Á·¾Ö·Î ¸ðµç °ÍÀÌ ºÎÁ·Çß´ø ½ÃÀý ³ª´®À¸·Î ¿ì¾Ö¸¦ ´ÙÁö´ø ¿ì¸®ÀÇ ¿¾¸ð½ÀÀ» ±×·Áº¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

°û ÀÛ°¡´Â °íµîÇÐ»ý ¶§ Á¾±³¹æ¼Û CBSµå¶ó¸¶¿Í ¹®È­¹æ¼Û µå¶ó¸¶°ø¸ð¿¡ ÀÔ»óÇÏ¸é¼­ºÎÅÍ ±ÛÀ» ¾²±â ½ÃÀÛÇØ ¿ÃÇØ·Î 46³âÀÌ µÆ´Ù. ±×ÀÇ ÀÌ¸§À» ´Þ°í ³ª¿Â Ã¥µé¸¸ ÇØµµ 100±ÇÀ» Çì¾Æ¸°´Ù.

±×´Â 1996³â °æÈñ´ë ½Å¹®¹æ¼Û´ëÇÐ¿øÀ» Á¹¾÷ÇÏ°í 1997³â ¿¬¼¼´ë ±³À°´ëÇÐ¿ø ¼ö·á, 2007³â ÇÑ±¹¹æ¼ÛÅë½Å´ë ±¹¾î±¹¹®ÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷Çß´Ù.

1973³â ÇÑ±¹ÀÏº¸ ½ÅÃá¹®¿¹·Î µî´ÜÇØ ÇÑ±¹ºÒ±³Ã»¼Ò³â¹®È­ÁøÈï¿ø »ç¹«ÃÑÀå, Ã»¼Ò³âµµ¼­À±¸®½ÉÀÇÀ§¿ø, ÇÑ¹ÎÁ·¹®È­¿¹¼ú´ëÀü ¹× ´ëÇÑ¹Î±¹Ã»¼Ò³â¿¹¼ú´ëÀü ÁýÇàÀ§¿øÀå, ¹®È­ÄÜÅÙÃ÷½ÉÀÇÀ§¿ø, ÇÑ±¹¾Æµ¿Ã»¼Ò³â±ØÇùÈ¸ ÀÌ»çÀå µîÀ¸·Î È°µ¿Çß´Ù.

4È¸ ÇÑ±¹ºÒ±³¹®ÇÐ»ó, 4È¸ °ü±¤¹®ÇÐ»ó, 17È¸ ±è¿µÀÏ¹®ÇÐ»ó, 21È¸ ´ëÇÑ¹Î±¹µ¿¿äÀÛ»ç´ë»ó, 7·10È¸ ÇÐ±³±Ø°æ¿¬ÃÖ¿ì¼ö°¢º»»ó, 16È¸ Ã»¼Ò³â¿¹¼úÁ¦Èñ°î»ó µî ´Ù¼öÀÇ »óÀ» ¼ö»óÇßÀ¸¸ç ¾Æµ¿±ØÁý ‘¸¶¹ý»çÀÇ È²±Ýµ¿È­Ã¥’, ‘³ë¶û³ªºñÀÇ ³ë·¡’, ‘¿ì¸®µéÀÇ ÇÐ¿¹È¸’, Ä®·³Áý ‘±Øµ¿ÀÇ È­¾à°í’ µîÀÇ Àú¼­°¡ ÀÖ´Ù.

´ë¾ç¹Ìµð¾î, 257ÂÊ, 1¸¸2000¿ø,

 
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