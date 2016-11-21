»õ·Ó°Ô µ¹¾Æ¿Â SBS TVÀÇ ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘KÆË½ºÅ¸6-´õ ¶ó½ºÆ® Âù½º’°¡ ¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ßÀ» º¸¿´´Ù.
21ÀÏ ½ÃÃ»·ü Á¶»çÈ¸»çÀÎ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¹ã 9½Ã 15ºÐ ¹æ¼ÛµÈ ‘KÆË½ºÅ¸6’ Ã¹ ¹«´ë´Â Àü±¹ Æò±Õ 12.0%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¼¿ï Áö¿ªÀº 14.1%¿´´Ù.
ÀÌ´Â Àü ½ÃÁðÀÎ ‘KÆË½ºÅ¸5’ÀÇ Ã¹ ¹æ¼Û ½ÃÃ»·ü 11.5%¸¦ ¿ôµµ´Â ¼ºÀûÀÌ´Ù.
¸¶Áö¸· ½ÃÁðÀÓÀ» ¼±¾ðÇÑ ‘KÆË½ºÅ¸6’´Â ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 5~6½Ã¿´´ø ¹æ¼Û ½Ã°£´ë¸¦ ¹ã 9½Ã ÀÌÈÄ·Î ¿Å±â°í, Âü°¡ ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀ» ¾ø¾Ö´Â µî ÆÄ°ÝÀûÀÎ º¯½ÅÀ» Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹«´ë¿¡¼´Â ÃÖ¿¬¼Ò Âü°¡ÀÚÀÎ ¿ »ì ¼Ò³à ÀÌ°¡µµ, ¹Ì±¹ ÅØ»ç½º¿¡¼ ¿Â ±âÅ¸ ¼Ò³à ÀÌ¼ºÀº, ‘KÆË½ºÅ¸5’¿¡ Âü°¡Çß´ø À¯Á¦ÀÌÀÇ µ¿»ý À¯Áö´Ï µî ¾î¸®°í °³¼º ³ÑÄ¡´Â Âü°¡ÀÚµéÀÌ ½É»çÀ§¿øµéÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
Âü°¡ ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀ» ¾ø¾Ø ¸¸Å ¼Ò¼Ó»ç°¡ ÀÖ´Â ¿¬½À»ýÀÌ°Å³ª ÀÌ¹Ì °¡¼ö·Î µ¥ºßÇÑ Âü°¡ÀÚµéµµ ´Ù¼ö ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
Æ¯È÷ °É±×·ì ´õ ¾¾¾ßÀÇ ¸ÞÀÎº¸ÄÃ·Î È°µ¿Çß´ø ¼ºÀ¯Áø, ‘KÆË½ºÅ¸2’¸¦ °ÅÃÄ °É±×·ì µð¾ÆÅ©·Î µ¥ºßÇß´ø Àü¹ÎÁÖ, ÈüÇÕ±×·ì ¼¼¹ß±î¸¶±ÍÀÇ º¸ÄÃ ÈÆÁ¦ÀÌ µî ³ª¸§ÀÇ »çÁ¤À¸·Î ÆÀÀÌ ÇØÃ¼µÅ ²ÞÀ» ¹ÌÃ³ ÆîÃÄº¸Áö ¸øÇÑ °¡¼öµéÀÇ »ç¿¬ÀÌ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
±ÔÁ¤Àº ¹Ù²î¾úÁö¸¸, ¾çÇö¼®, ¹ÚÁø¿µ, À¯Èñ¿ÀÌ ¸ÃÀº ½É»ç¿Í Àü¹ÝÀûÀÎ ÁøÇàÀº ÀÌÀü ½ÃÁð°ú ´Ù¸§¾øÀÌ Â÷ºÐÇÑ ÆíÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑÆí, KBS 2TV ‘ÇØÇÇ¼±µ¥ÀÌ-1¹Ú2ÀÏ ½ÃÁð3’Àº ÀÌ³¯ ¹è¿ì ±èÀ¯Á¤À» ¾Õ¼¼¿ö 17.5%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
Åä¿äÀÏ(19ÀÏ) Àú³á ¹æ¼ÛµÈ MBC TV ‘¹«ÇÑµµÀü’Àº ÈüÇÕÀ¸·Î ¿ì¸® ¿ª»ç¸¦ Ç®¾î³»´Â ‘¿ª»ç X ÈüÇÕ ÇÁ·ÎÁ§Æ®-À§´ëÇÑ À¯»ê’ µÎ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×·È´Ù.
À¯¸í ÇÑ±¹»ç °»çÀÎ ¼³¹Î¼®Àº ÀÓÁø¿Ö¶õ¿¡ ´ëÇÑ Æ¯°À» ÇÏ¸é¼ ³ª¶ó°¡ ¾î·Á¿ï ¶§ ÁÖÀÎÀÌ µÅ ³ª¶ó¸¦ ÁöÅ² °ÍÀº ±¹¹ÎÀÌ¾ú´Ù°í °Á¶ÇØ ‘ÃÖ¼ø½Ç ±¹Á¤³ó´Ü’ »çÅÂ·Î °Ý¾ÓµÈ ½ÃÃ»ÀÚµé·ÎºÎÅÍ °ø°¨À» ²ø¾î³Â´Ù.
ÀÏ¿äÀÏ(20ÀÏ) Àú³á ¹æ¼ÛµÈ MBC TV ‘ÀÏ¹ã-¹Ì½ºÅÍ¸® À½¾Ç¼î º¹¸é°¡¿Õ’Àº ½ÃÃ»·ü 11.6%¸¦, ‘ÀÏ¹ã-¸®¾ó ÀÔ´ë ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÁøÂ¥»ç³ªÀÌ2’´Â ¼öµµ±Ç ±âÁØ 10.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
°°Àº ½Ã°£´ëÀÎ SBS TV ‘ÀÏ¿äÀÏÀÌ ÁÁ´Ù’ÀÇ ‘ÆÇÅ¸½ºÆ½µà¿À’¿Í ‘·±´×¸Ç’Àº 6.0%¿Í 6.2%¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.