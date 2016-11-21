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¿µÈÁ¦´Â 28ÀÏ±îÁö ÀÎµµ ³²¼ºÎ °í¾Æ¿¡¼ ¿¸®¸ç ±è¼ºÈÆ °¨µ¶ÀÇ ‘ÅÍ³Î’ µî 17ÆíÀÇ ÇÑ±¹¿µÈ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 90°³±¹ 300¿©ÆíÀÇ ¿µÈ°¡ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
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ÀÎµµ ±âÀÚµéÀº ÇÑ±¹¿µÈ°¡ ÀÎµµ ¿µÈ¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ÂÁö, ÀÓ °¨µ¶ÀÌ ÀÎµµ¿ÍÀÇ Çù¾÷ ¶Ç´Â ÇöÁö Á¦ÀÛÀ» »ý°¢ÇÑ Àû ÀÖ´ÂÁö, ¾î¶»°Ô ÀÓ °¨µ¶ÀÌ 100ÆíÀÌ ³Ñ´Â ¿µÈ¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾ú´ÂÁö µîÀ» ¹°À¸¸ç ³ôÀº °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù.
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