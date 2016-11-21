µ¶ÀÏ¾Æ¸®¶û±â»ç¸é161017
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â ´Ý±â
È¨ > ¿¬¿¹ > ¿µÈ­
ÀÓ±ÇÅÃ °¨µ¶ °í¾Æ ÀÎµµ ¿µÈ­Á¦¼­ °ø·Î»óÇÑ±¹ Ã¹ ÁÖºó±¹ ÃÊÃ» ÇÑ±¹¿µÈ­ÀÇ ¹ã Çà»çµµ¡¦ ÀÌÁØÀÍ ¡®»çµµ¡¯ °ø½Ä°æÀïºÎ¹® ÃâÇ°
µ¿¾çÀÏº¸  |  dynews@dynews.co.kr
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  20:33:32
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

ÀÎµµ ÃÖ´ë ¿µÈ­Á¦ÀÎ 47È¸ °í¾Æ ÀÎµµ±¹Á¦¿µÈ­Á¦°¡ 20ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) °³¸·ÇÑ °¡¿îµ¥ ÇÑ±¹ÀÌ Ã³À½À¸·Î ÁÖºó±¹(country of focus)À¸·Î ÃÊÃ»µÆ´Ù.

¿µÈ­Á¦´Â 28ÀÏ±îÁö ÀÎµµ ³²¼­ºÎ °í¾Æ¿¡¼­ ¿­¸®¸ç ±è¼ºÈÆ °¨µ¶ÀÇ ‘ÅÍ³Î’ µî 17ÆíÀÇ ÇÑ±¹¿µÈ­¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 90°³±¹ 300¿©ÆíÀÇ ¿µÈ­°¡ ¼±º¸ÀÎ´Ù.

ÀÌÁØÀÍ °¨µ¶ÀÇ ‘»çµµ’´Â °ø½Ä °æÀïºÎ¹®¿¡ ÃâÇ°µÆ°í, ±èÁö¿î °¨µ¶ÀÇ ‘¹ÐÁ¤’Àº ¿µÈ­Á¦ Æó¸· ÀÛÇ°¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù.

21ÀÏ ‘ÇÑ±¹ÀÇ ³¯’·Î ÁöÁ¤µÅ ÇÑ±¹-ÀÎµµ ¿µÈ­ °øµ¿Á¦ÀÛ Æ÷·³°ú ÇÑ±¹¿µÈ­ÀÇ ¹ã µî Çà»çµµ ¿­·È´Ù.

ÀÓ±ÇÅÃ °¨µ¶Àº Æò»ý°ø·Î»ó ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÅ ¿µÈ­Á¦ °³¸·½Ä Çà»ç¿¡¼­ ¼ö»óÇß´Ù.

ÀÓ °¨µ¶Àº “1955³â ÇÑ±¹ÀüÀïÀÌ ³¡³¯ ¹«·Æ ¿µÈ­°¡ ²ÞÀÌ¾î¼­°¡ ¾Æ´Ï¶ó »ýÈ°°í¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ¿µÈ­°è¿¡ ÀÔ¹®Çß´Ù”¸é¼­ “¿À´Ã¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö 102ÆíÀÇ ¿µÈ­¸¦ ¸¸µç ´ÙÀÛ °¨µ¶ÀÌ µÆÁö¸¸, Ã¶¾ø´ø ½ÃÀý Ã¶¾øÀÌ ¸¸µç ¸î ÆíÀÇ ¿µÈ­´Â ÀÎ»ýÀÇ Ä¡ºÎ°¡ µÅ Áö±Ý±îÁöµµ ¸¹ÀÌ ±«·Ó´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÓ °¨µ¶Àº ÀÌ¾î “³ªÀÌ°¡ µé¸é¼­ »ç¶÷ »ç´Â ÀÌ¾ß±â, ¹ÎÁ·ÀÇ ¼ö³­»ç¿Í ±× ¼ÓÀ» Çì¾öÄ£ ³» ÀÎ»ýÀ» ¿µÈ­¿¡ ´ã¾Æº¸°íÀÚ ÇßÁö¸¸, ¾ÆÁ÷ ½º½º·Î ¿Ï¼ºµµ°¡ ³ô°í ÀÚ¶ûÇÒ¸¸ÇÑ ¿µÈ­¸¦ ¸¸µéÁö ¸øÇß´Ù”¸é¼­ “ÀÌ¹ø »óÀº ³»°Ô ÈûÀ» ÁÖ·Á´Â °Ý·ÁÀÇ »óÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù”°í °¨»çÀÇ ¶æÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.

ÀÓ °¨µ¶Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­´Â “ÀÎµµ´Â ºÒ±³¿Í À±È¸Àû ¼¼°è°ü µîÀ¸·Î ¿ì¸®¿Í ³¸¼³Áö ¾Ê°í Ä£¼÷ÇÏ´Ù”¸é¼­ “³ªµµ ºÒ±³³ª À±È¸ ÀÎ»ý°üÀ» ´ãÀº ¿µÈ­¸¦ ¿©·µ ¸¸µé¾ú´Âµ¥ ÀÎµµÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÎµµ ±âÀÚµéÀº ÇÑ±¹¿µÈ­°¡ ÀÎµµ ¿µÈ­¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ÂÁö, ÀÓ °¨µ¶ÀÌ ÀÎµµ¿ÍÀÇ Çù¾÷ ¶Ç´Â ÇöÁö Á¦ÀÛÀ» »ý°¢ÇÑ Àû ÀÖ´ÂÁö, ¾î¶»°Ô ÀÓ °¨µ¶ÀÌ 100ÆíÀÌ ³Ñ´Â ¿µÈ­¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾ú´ÂÁö µîÀ» ¹°À¸¸ç ³ôÀº °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ¿µÈ­Á¦ °øµ¿ ÁÖÃÖ±â°ü ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ÀÎµµ Á¤º¸·¹æ¼ÛºÎ ¾È½´ ½ÅÇÏ ±¹ÀåÀº “Áö³­ÇØ ³ª·»µå¶ó ¸ðµð ÃÑ¸®°¡ ÇÑ±¹À» ¹æ¹®ÇßÀ» ¶§ ½ÃÃ»°¢ °øµ¿Á¦ÀÛÇùÁ¤¿¡ ¼­¸íÇÏ´Â µî ¿µ»ó ºÐ¾ß¿¡¼­ ÇÑ±¹°ú ÀÎµµÀÇ Çù·ÂÀº Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù”¸é¼­ “ÇÑ±¹À» ÀÌ¹ø ¿µÈ­Á¦ ÁÖºó±¹À¸·Î ÃÊÃ»ÇÏ°Ô µÅ ±â»Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¿µÈ­Á¦¿¡´Â ÀÓ °¨µ¶ ¿Ü¿¡µµ ÀÌÁØÀÍ °¨µ¶, ±è¼ºÈÆ °¨µ¶ µî ÇÑ±¹ ¿µÈ­ÀÎ 10¿© ¸í°ú ¿µÈ­ÁøÈïÀ§¿øÈ¸ °ü°èÀÚ, Á¶Çö ÁÖÀÎµµ ÇÑ±¹ ´ë»ç¿Í ÇÑ±¹ ±â¾÷ÀÎ µî 60¿©¸íÀÇ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥´ÜÀÌ Âü¼®ÇØ ÀÎµµ ¿µÈ­ÀÎ, Á¤º¸¹æ¼ÛºÎ °ü°èÀÚ µî°ú ±³·ùÇß´Ù.

ÇÑÆí, °³¸·½Ä Âü°¡ÀÚµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ºÏºÎ ¿ìÅ¸¸£ÇÁ¶óµ¥½Ã ÁÖ¿¡¼­ ´ëÇü ¿­Â÷ Å»¼± »ç°í·Î 100¿©¸íÀÌ ¼ûÁø °Í°ú °ü·ÃÇØ °³¸·½Ä ½ÃÀÛ¿¡ ¾Õ¼­ ¸ðµÎ Èñ»ýÀÚ¸¦ ¾ÖµµÇÏ´Â ¹¬³äÀ» Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © µ¿¾çÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
µ¿¾çÀÏº¸ÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)


¿©¹é
¿©¹é


¿©¹é
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
[28334] ÃæÃ»ºÏµµ Ã»ÁÖ½Ã Ã»¿ø±¸ ÃæÃ»´ë·Î 103 (À²·®µ¿)  |  T.043)218-7117  |  F.043)218-7447,7557 Ã¢°£ : 1991.12.29  |  Á¦º¸ÀüÈ­ : 043)218-7227
µî·Ï¹øÈ£ : ÃæºÏ °¡ 00003  |  È¸Àå : Á¶Ã¶È£  |  ¹ßÇà/ÀÎ¼âÀÎ : À¯¿µ¼±  |  ÆíÁýÀÎ : ±è¿µÀÌ  |  ÆíÁý±¹Àå : ±èÈ«±Õ  |  Ã»¼Ò³â º¸È£ Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¿øÁß
Copyright © 2016 µ¿¾çÀÏº¸. All rights reserved. µ¿¾çÀÏº¸(dynews.co.kr)ÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛ±Ç¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.