홈 > 연예 > 연예 음원사이트 마비시킨 방탄소년단…'봄날' 8개 차트 정상 멜론, 이용자 몰려 20분 접속 지연…각종 차트 10위권에 '줄세우기' 동양일보 | dynews@dynews.co.kr 승인 2017.02.13 09:31:28 (동양일보) 그룹 방탄소년단의 새 앨범 '윙스 외전: 유 네버 워크 얼론'(YOU NEVER WALK ALONE)이 음원차트 정상을 휩쓸었다. 13일 0시 공개된 이 앨범 타이틀곡 '봄날'은 멜론, 엠넷닷컴, 올레뮤직, 지니, 네이버뮤직, 벅스, 소리바다, 몽키3뮤직 등 8개 차트 1위에 올랐다. 또 수록곡들이 오전 7시까지 각종 차트 10위권을 점령하며 줄을 섰고, 이후에도 여러 곡이 동반 진입했다. 이미 이 앨범 선주문량이 70만장을 돌파해 예상된 성적이었지만 위력은 역시 셌다.

방탄소년단의 신보 공개 직후 최대 음원사이트 멜론에는 이용자들이 몰려 20분가량 접속이 지연되기도 했다. 방탄소년단의 앨범 페이지를 누르면 '해당 페이지의 접속이 지연되고 있습니다'란 문구가 떴다. 멜론을 운영하는 로엔엔터테인먼트 측은 "방탄소년단의 앨범 페이지와 댓글 페이지에 갑자기 이용자가 몰려 0시 6분부터 20분가량 접속이 지연됐지만 바로 조치를 해 복구했다"고 말했다. 또 방탄소년단이 12일 밤 네이버 V라이브를 통해 생중계한 'BTS-유 네버 워크 얼론 프리뷰 쇼'에는 접속자 390만 명이 몰려 높은 인기를 입증했다.

이번 앨범에는 '윙스'의 기존 수록곡들과 '봄날', '낫 투데이', '아웃트로: 윙스'(Outro: Wings), '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론'(A Supplementary Story: You Never Walk Alone) 등 신곡 4곡까지 총 18곡이 수록됐다.

