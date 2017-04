(음성= 동양일보 한종수 기자) 장기진(사진) 극동대 글로벌경영학과 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 '마르퀴즈 후즈 후(Marquis who‘s who in the world)'가 수여하는 Albert Nelson Marquis 평생 공로상 수상자로 선정됐다.

수상자에게는 전 세계에서 가장 유명한 데이터베이스 인 Marquis Biographies Online(MBO)에 대한 확장된 전기 및 독점 엑세스가 제공된다.

장 교수는 정보경영 분야에서 25년 이상 실무경험을 갖고 IT 및 정보경영 관련 다수 논문발표 등의 공로를 인정받았다.

특히 전자상거래와 e-비즈니스, 사물인터넷, 창의적인 비즈니스모델링, 핀테크 기술과 혁신 등에서 활발한 연구와 교육활동에 전념하고 있다.

2012년에는 세계3대 인명사전 Marquis Who’s Who in the world, 미국인명연구소 ABI(American Biographical Institute)에서 'Fellow(석학교수)'와 50인의 과학자(Newton Science Award)에 등재되기도 했다.

한종수 기자 h3325@dynews.co.kr

<저작권자 © 동양일보, 무단 전재 및 재배포 금지>